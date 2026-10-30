Rosyjski atak na dworzec kolejowy w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki

W wyniku rosyjskiego ataku dronem na peron dworca kolejowego w Dnieprze zginęło pięciu pracowników kolei. Wśród nich znalazły się dwie konduktorki, pracownik zajezdni wagonów silnikowych oraz dwóch specjalistów ds. obsługi pasażerów. Ofiary pozostawiły po sobie dzieci.

Ofiarami rosyjskiego ataku padły:

32-letnia Jana Szpakowa ;

60-letnia Wiktoria Nosikowa ;

60-letnia Kateryna Borysowa ;

48-letni Rusłan Dil ;

38-letni Jewgienij Krywko.

Jana Szpakowa pracowała jako administratorka strefy dla dzieci na dworcu kolejowym. Pozostawiła po sobie nieletnią córkę.

Wiktoria Nosikowa i Kateryna Borysowa pracowały jako konduktorki.

Rusłan Dil był pracownikiem zajezdni wagonów silnikowych w Synelnykowie. Podczas rosyjskiego ataku mężczyzna właśnie wracał do domu z urlopu.

Jewgienij Krywko pracował jako specjalista ds. obsługi i pomocy pasażerom. Pozostawił po sobie dwóch nieletnich synów.

Wszyscy pięciu kolejarzy zginęło w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w peron dworca w Dnieprze.

Poinformował o tym portal „Zalizna Rodina”.

W Dnieprze dron Rosji, państwa-agresora, zaatakował załadowany peron kolejowy. Zginęło co najmniej 14 osób, a kolejne 14 zostało rannych, jak podaje The Guardian.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze. W wyniku ataku zginęło 14 cywilów, a ponad 10 zostało rannych, z czego wielu znajduje się w stanie krytycznym.

Ukrzaliznytsia sprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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