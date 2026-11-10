Zełenski skomentował propozycję USA dotyczącą przekazania Donbasu

10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiedział się na temat pomysłu przekazania Donbasu Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreślił, że ustępstwa terytorialne nie rozwiązują głównej kwestii: czy Władimir Putin zaprzestanie agresji po przejęciu tych terytoriów.

Zełenski przypomniał, że Putin wcześniej tłumaczył inwazję rzekomą koniecznością ochrony rosyjskojęzycznej ludności Donbasu. Jednak później rosyjskie wojska próbowały zdobyć Kijów, a na okupowanych terytoriach, w szczególności w Buczy, zabijały i torturowały cywilów.

Prezydent powiedział również, że strona amerykańska poruszała kwestię, czy Ukraina mogłaby wymienić Donbas na gwarancje bezpieczeństwa. W odpowiedzi zapytał, o jakie dokładnie gwarancje chodzi – o członkostwo w NATO czy o mechanizm podobny do Sojuszu.

Zełenski przypomniał, że Ukraina już zrezygnowała z broni jądrowej, a Rosja następnie utrudniała jej integrację europejską i przystąpienie do NATO, po czym zajęła ukraińskie terytoria.

„Nie wierzę, że jeśli oddamy Donbas, Putin się zatrzyma. Zrobi sobie przerwę, a potem powróci za rok, dwa lub pięć” – podkreślił głowa państwa.

Według Zełenskiego w takim przypadku pojawi się pytanie, kto poniesie odpowiedzialność za nową agresję Rosji za kilka lat. Prezydent podkreślił, że obietnice dotyczące bezpieczeństwa muszą być konkretne i wiarygodne, ponieważ dotychczasowe doświadczenia Ukrainy wskazują, że porozumienia z Moskwą nie gwarantują zaprzestania jej agresji.

Dodajmy, że Witkoff opowiedział o ważnych dla Ukrainy decyzjach podjętych podczas rozmów w Abu Zabi.

Wcześniej ukraińska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Rosja wzmocniła skład swojej delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – New York Times.

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