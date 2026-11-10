泽连斯基就美国关于移交顿巴斯的提议发表了评论

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于11月10日就“将顿巴斯移交给俄罗斯以换取对乌克兰的安全保障”这一提议发表了看法。他强调，领土让步无法解决核心问题：即弗拉基米尔·普京在获得这些领土后是否会停止侵略。

泽连斯基指出，普京此前曾以保护顿巴斯讲俄语居民的“必要性”为由解释入侵行为。然而随后，俄军试图攻占基辅，并在被占领土上——特别是布查——杀害并折磨平民。

总统还透露，美方曾提出乌克兰能否以顿巴斯换取安全保障的问题。对此，他反问道，具体是指哪种保障——是加入北约，还是类似北约的机制。

泽连斯基提醒道，乌克兰此前已放弃核武器，但俄罗斯随后阻挠了乌克兰融入欧洲及加入北约，继而占领了乌克兰领土。

“我不相信，如果我们交出顿巴斯，普京就会停手。他只会暂停一下，然后过一两年或五年就会卷土重来，”这位国家元首强调道。

泽连斯基表示，届时将面临一个问题：几年后俄罗斯发动新一轮侵略时，责任该由谁来承担。 总统强调，安全承诺必须具体且可靠，因为乌克兰以往的经验表明，与莫斯科达成的协议并不能保证其侵略行为会停止。

此外，维特科夫还介绍了在阿布扎比谈判中对乌克兰至关重要的决定。

此前，乌克兰代表团已抵达阿布扎比，与美国和俄罗斯进行谈判。

据彭博社报道，俄罗斯加强了在阿布扎比与乌克兰及美国谈判的代表团阵容。

《纽约时报》称，阿布扎比会议将不会讨论停火问题。

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