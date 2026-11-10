Зеленский прокомментировал предложение США о передаче Донбасса

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу идеи передачи Донбасса России в обмен на гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что территориальные уступки не решают главного вопроса: прекратит ли Владимир Путин агрессию после получения этих территорий.

Зеленский напомнил, что Путин ранее объяснял вторжение якобы необходимостью защитить русскоязычное население Донбасса. Однако впоследствии российские войска пытались захватить Киев, а на оккупированных территориях, в частности в Буче, убивали и пытали мирных жителей.

Президент также рассказал, что американская сторона поднимала вопрос, может ли Украина обменять Донбасс на гарантии безопасности. В ответ он поинтересовался, о каких именно гарантиях идет речь — о членстве в НАТО или о механизме, подобном Альянсу.

Зеленский напомнил, что Украина уже отказалась от ядерного оружия, а Россия впоследствии препятствовала её европейской интеграции и вступлению в НАТО, после чего оккупировала украинские территории.

«Я не верю, что если мы отдадим Донбасс, Путин остановится. Он сделает паузу, а потом вернется через год, два или пять», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, в таком случае встанет вопрос, кто будет нести ответственность за новую агрессию России через несколько лет. Президент подчеркнул, что обещания безопасности должны быть конкретными и надежными, ведь предыдущий опыт Украины свидетельствует о том, что договоренности с Москвой не гарантируют прекращения ее агрессии.

Добавим, что Виткофф рассказал о важных для Украины решениях, принятых на переговорах в Абу-Даби.

Ранее украинская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров с США и Россией.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения прекращения огня — New York Times.

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