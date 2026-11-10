Ukraińscy marines posuwają się naprzód na lewym brzegu obwodu chersońskiego

Ukraińscy marines utrzymują pozycje na wyspach Dniepru oraz na lewym brzegu obwodu chersońskiego, a także stopniowo posuwają się w głąb okupowanego terytorium. Na niektórych odcinkach obrońcy umacniają się na nowych liniach obrony i przekazują pozycje innym oddziałom.

Jak powiedział, ukraińskie siły zbrojne dysponują znaczną liczbą pozycji na lewym brzegu Dniepru, gdzie regularnie przeprowadzają rotacje. Prace trwają również w strefie wysp.

„Ogólnie rzecz biorąc, mamy wiele pozycji na lewym brzegu, na których na stałe przeprowadzane są rotacje. Posuwamy się naprzód w tej strefie wysp i w przyszłości będziemy wkraczać do niektórych miejscowości na lewym brzegu” – powiedział Kerimow.

Nie sprecyzował, o jakie konkretnie miejscowości chodzi, ani nie podał odległości, na jaką udało się posunąć ukraińskim oddziałom. Jednocześnie pułkownik podkreślił, że operacje toczą się jednocześnie na kilku kierunkach.

„Marines utrzymują linie obrony i pozycje tam, gdzie się znajdują. Jednocześnie posuwają się naprzód, szturmują pozycje przeciwnika, wkraczając w głąb terenu do wyznaczonych przez nas linii. Oznacza to, że wkroczyli, umocnili się na lewym brzegu, posunęli się naprzód, umocnili się, przekazali pozycję i ruszyli dalej” – dodał szef sztabu brygady.

Alim Kerimow zaznaczył również, że rosyjskie wojska zmieniły taktykę prowadzenia działań bojowych w obwodzie chersońskim. Zamiast klasycznych operacji ofensywnych okupanci skupili się na wykorzystaniu dronów, lotnictwa i artylerii.

Według podanych przez niego danych w 2025 roku armia rosyjska przeprowadziła w regionie około 700 akcji szturmowych, podczas gdy w 2026 roku ich liczba wynosi około 150–200.

Zmieniła się również aktywność przeciwnika na wodzie. O ile w ubiegłym roku odnotowano do 200 przemieszczeń rosyjskich łodzi, o tyle w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku miało miejsce około 22 wypraw okupantów na jednostkach pływających.

„Oprócz ataków szturmowych w ubiegłym roku odnotowano do 200 przemieszczeń łodzi, a w ciągu pół roku – około 22 wyprawy wroga na jednostkach pływających. Dlaczego przeciwnik przeszedł do bardziej pozycyjnej wojny hybrydowej? Rozumie, że wszystkie jego operacje ofensywne kończą się niepowodzeniem i przechodzi do terroru wobec ludności cywilnej” – wyjaśnił Kerimow.

O tym opowiedział szef sztabu 34. brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Alim Kerimow.

Wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.

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