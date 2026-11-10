Украинские морские пехотинцы продвигаются на левом берегу Херсонской области

Украинские морские пехотинцы удерживают позиции на островах Днепра и на левом берегу Херсонской области, а также постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории. На отдельных участках защитники закрепляются на новых рубежах и передают позиции другим подразделениям.

По его словам, у украинских военных есть значительное количество позиций на левом берегу Днепра, где регулярно проводятся ротации. Работа продолжается также в островной зоне.

«У нас в целом есть много позиций на левом берегу, на которых на постоянной основе проводятся ротации. Мы продвигаемся в этой островной зоне и в будущем будем заходить в определенные населенные пункты на левом берегу», — рассказал Керимов.

Он не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь, а также не назвал расстояние, на которое удалось продвинуться украинским подразделениям. В то же время полковник подчеркнул, что операции ведутся сразу по нескольким направлениям.

«Морпехи удерживают рубежи и позиции там, где они находятся. Вместе с тем они продвигаются, штурмуют позиции противника, продвигаясь вглубь к определенным нами рубежам. То есть вошли, закрепились на левом берегу, продвинулись, закрепились, передали позицию и продвинулись дальше», — добавил начальник штаба бригады.

Алим Керимов также отметил, что российские войска изменили тактику ведения боевых действий в Херсонской области. Вместо классических наступательных операций оккупанты сосредоточились на применении беспилотников, авиации и артиллерии.

По приведённым им данным, в 2025 году российская армия совершила в регионе около 700 штурмовых действий, тогда как в 2026 году их количество составляет примерно 150–200.

Также изменилась активность противника на воде. Если в течение прошлого года было зафиксировано до 200 перемещений российских лодок, то за первые шесть месяцев текущего года произошло ориентировочно 22 выхода оккупантов на плавсредствах.

«Помимо штурмов, за прошлый год было до 200 перемещений катеров, а за полгода сейчас — ориентировочно 22 выхода противника на плавсредствах. Почему противник перешел к более позиционной гибридной войне? Он понимает, что все его наступательные операции заканчиваются неудачей, и переходит к гражданскому террору», — пояснил Керимов.

Об этом рассказал начальник штаба 34-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Алим Керимов.

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не достигают существенных успехов благодаря контратакам Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

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