Українські морпіхи просуваються на лівому березі Херсонщини

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Українські морські піхотинці утримують позиції на островах Дніпра та лівому березі Херсонської області, а також поступово просуваються вглиб окупованої території. На окремих ділянках захисники закріплюються на нових рубежах і передають позиції іншим підрозділам.

За його словами, українські військові мають значну кількість позицій на лівому березі Дніпра, де регулярно проводять ротації. Робота триває також в острівній зоні.

«У нас загалом є багато позицій на лівому березі, на яких на постійній основі проводяться ротації. Ми просуваємося в цій острівній зоні й у майбутньому будемо заходити в певні населені пункти на лівому березі», – розповів Керімов.

Він не уточнив, про які саме населені пункти йдеться, а також не назвав відстань, на яку вдалося просунутися українським підрозділам. Водночас полковник наголосив, що операції відбуваються одразу на кількох напрямках.

«Морпіхи утримують рубежі та позиції там, де вони перебувають. Разом із тим вони просуваються, штурмують позиції противника, просуваючись углиб на визначені нами рубежі. Тобто зайшли, закріпилися на лівому березі, просунулися, закріпилися, передали позицію і просунулися далі», – додав начальник штабу бригади.

Алім Керімов також зазначив, що російські війська змінили тактику ведення бойових дій у Херсонській області. Замість класичних наступальних операцій окупанти зосередилися на застосуванні безпілотників, авіації та артилерії.

За наведеними ним даними, у 2025 році російська армія здійснила в регіоні близько 700 штурмових дій, тоді як у 2026 році їхня кількість становить приблизно 150–200.

Також змінилася активність противника на воді. Якщо протягом минулого року зафіксували до 200 переміщень російських човнів, то за перші шість місяців поточного року відбулося орієнтовно 22 виходи окупантів на плавзасобах.

«Окрім штурмів, за минулий рік було до 200 переміщень човнів, а за пів року зараз – орієнтовно 22 виходи противника на плавзасобах. Чому противник перейшов до більш позиційної гібридної війни? Він розуміє, що всі його наступальні операції закінчуються неуспіхом і переходить до цивільного терору», – пояснив Керімов.

Про це розповів начальник штабу 34-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Алім Керімов.

Російські війська продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

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