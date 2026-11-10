乌克兰海军陆战队正在赫尔松州左岸推进

乌克兰海军陆战队在第聂伯河各岛屿及赫尔松州左岸坚守阵地，并正逐步向被占领土腹地推进。 在部分区域，守军已在新的防线上站稳脚跟，并将阵地移交给了其他部队。

据他介绍，乌克兰军队在第聂伯河左岸拥有大量阵地，并在此定期进行轮换。岛屿区域的行动也在持续进行。

“我们在左岸总体上拥有许多阵地，这些阵地会定期进行轮换。我们正在该岛屿区域推进，未来还将进入左岸的某些居民点，”凯里莫夫说道。

他未具体说明涉及哪些居民点，也未透露乌克兰部队已推进的具体距离。与此同时，这位上校强调，作战行动正在多个方向同时展开。

“海军陆战队正在坚守其所在区域的防线和阵地。与此同时，他们正在推进，强攻敌方阵地，向我们确定的防线深处挺进。 也就是说，他们进入左岸地区并巩固了阵地，随后继续推进、巩固阵地，将阵地移交后继续向前推进，”该旅参谋长补充道。

阿利姆·凯里莫夫还指出，俄军在赫尔松州的作战战术发生了变化。占领军不再进行传统的进攻性作战，而是将重点放在了无人机、航空兵和火炮的运用上。

据他提供的数据，2025年俄军在该地区发动了约700次突击行动，而2026年这一数字降至约150至200次。

敌方在水域的活动也发生了变化。去年记录到多达200次俄罗斯船只的移动，而今年前六个月，占领军乘坐船只出动约22次。

“除了突袭行动外，去年记录到的船只移动次数多达200次，而今年上半年至今，敌方乘船出动约22次。 ‘敌人为何转向更具阵地性质的混合战争？因为它意识到所有进攻行动均以失败告终，因此转而实施针对平民的恐怖活动，’凯里莫夫解释道。

乌克兰武装部队第34海军陆战旅参谋长阿利姆·凯里莫夫上校透露了这一情况。

俄军继续在战线各段发动进攻，但由于乌克兰国防军的反击，未能取得实质性进展。乌克兰守军也对敌方阵地实施打击，并阻碍其行动。

过去24小时内，前线共发生140起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向活动最为频繁，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻。

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来， 即从2022年2月24日至2026年11月9日，总计约1 609 380人，其中过去24小时内为2 980人。

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