Film: w Chersoniu funkcjonariusze patrolowi uratowali mężczyznę podczas ataku drona FPV

W Chersoniu funkcjonariusze policji patrolowej ewakuowali mężczyznę, któremu zrobiło się źle i który nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Podczas transportu do placówki medycznej rosyjski dron typu FPV zaatakował opancerzony samochód funkcjonariuszy.

Jak poinformowali funkcjonariusze, kilka dni temu otrzymali wezwanie od ratowników medycznych z prośbą o pomoc w przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Gdy tylko funkcjonariusze posadzili go w samochodzie, rozległo się: „Biegnijcie! Słyszę drona!”.

Podczas jazdy wrogi dron zaatakował opancerzony samochód patrolu. Na szczęście konstrukcja ochronna wytrzymała bezpośrednie trafienie, dzięki czemu funkcjonariuszom udało się kontynuować ewakuację i przewieźć mężczyznę do placówki medycznej.

Po incydencie lekarze zbadali zarówno ewakuowanego mężczyznę, jak i funkcjonariuszy patrolu.

Ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

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Informację tę przekazała policja patrolowa Ukrainy.

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