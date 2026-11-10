Film: w Chersoniu funkcjonariusze patrolowi uratowali mężczyznę podczas ataku drona FPV
W Chersoniu funkcjonariusze policji patrolowej ewakuowali mężczyznę, któremu zrobiło się źle i który nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Podczas transportu do placówki medycznej rosyjski dron typu FPV zaatakował opancerzony samochód funkcjonariuszy.
Jak poinformowali funkcjonariusze, kilka dni temu otrzymali wezwanie od ratowników medycznych z prośbą o pomoc w przewiezieniu mężczyzny do szpitala.
Gdy tylko funkcjonariusze posadzili go w samochodzie, rozległo się: „Biegnijcie! Słyszę drona!”.
Podczas jazdy wrogi dron zaatakował opancerzony samochód patrolu. Na szczęście konstrukcja ochronna wytrzymała bezpośrednie trafienie, dzięki czemu funkcjonariuszom udało się kontynuować ewakuację i przewieźć mężczyznę do placówki medycznej.
Po incydencie lekarze zbadali zarówno ewakuowanego mężczyznę, jak i funkcjonariuszy patrolu.
Ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
Informację tę przekazała policja patrolowa Ukrainy.
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