Видео: в Херсоне патрульные спасли мужчину во время атаки FPV-дрона

В Херсоне патрульные полицейские эвакуировали мужчину, которому стало плохо и который не мог самостоятельно передвигаться. Во время транспортировки в медицинское учреждение российский FPV-дрон атаковал бронированный автомобиль правоохранителей.

Как сообщили патрульные, на днях они получили обращение от медиков скорой помощи с просьбой помочь доставить мужчину в больницу.

Как только инспекторы посадили его в автомобиль, раздалась команда: «Бегите! Слышу дрон!».

Во время движения вражеский беспилотник атаковал бронированный автомобиль патрульных. К счастью, защитная конструкция выдержала прямое попадание, поэтому правоохранителям удалось продолжить эвакуацию и доставить мужчину в медицинское учреждение.

После инцидента медики осмотрели как эвакуированного мужчину, так и патрульных полицейских.

Угрозы их жизни нет.

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Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

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