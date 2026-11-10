Відео: у Херсоні патрульні врятували чоловіка під час атаки FPV-дрона

0:00 / 0:00

У Херсоні патрульні поліцейські евакуювали чоловіка, якому стало зле та який не міг самостійно пересуватися. Під час транспортування до медичного закладу російський FPV-дрон атакував броньований автомобіль правоохоронців.

Як повідомили патрульні, днями вони отримали звернення від медиків швидкої допомоги з проханням допомогти доправити чоловіка до лікарні.

Щойно інспектори посадили його в автомобіль, пролунала команда: «Біжіть! Чую дрон!».

Під час руху ворожий безпілотник атакував броньоване авто патрульних. На щастя, захисна конструкція витримала пряме влучання, тож правоохоронцям вдалося продовжити евакуацію та доправити чоловіка до медичного закладу.

Після інциденту медики оглянули як евакуйованого чоловіка, так і патрульних поліцейських.

Загрози їхньому життю немає.

undefined

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок прицільної атаки російського FPV-дрона по автомобілю, у якому перебували енергетики, постраждали троє працівників НЕК «Укренерго». Один із поранених перебуває у важкому стані.

Уранці 9 листопада 2026 року російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару в столиці зафіксували загоряння.

Російські війська протягом вечора та ночі 9 листопада завдавали ударів по північних районах Рівненської області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У ніч проти понеділка, 9 листопада, російські війська завдали комбінованого удару безпілотниками та керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення.

Увечері та в ніч на понеділок, 9 листопада, російські війська завдали ударів по території Черкаської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

У ніч проти 9 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував 317 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони, а також керовані засоби ураження «Бандероль».

Читай нас у