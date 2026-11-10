视频：赫尔松市巡警在FPV无人机袭击中救下一名男子

在赫尔松，巡逻警察将一名身体不适且无法自行行动的男子送医。在将其送往医疗机构途中，一架俄罗斯FPV无人机袭击了执法部门的装甲车。

据巡警称，前几天他们接到急救医护人员的求助，请求协助将该男子送往医院。

警员刚将该男子扶上车，便传来一声喊叫：“快跑！我听到无人机了！”

行进途中，敌方无人机袭击了巡警的装甲车。幸运的是，防护结构经受住了直接命中，因此执法人员得以继续救援行动，并将该男子送往医疗机构。

事件发生后，医护人员对被救出的男子和巡逻警员均进行了检查。

他们的生命均无危险。

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乌克兰巡逻警察局通报了这一情况。

需要指出的是，在苏梅市，由于一架俄罗斯FPV无人机对载有电力工作人员的车辆实施精准袭击，乌克兰国家电力公司（NECUkrenergo）的三名员工受伤。其中一名伤者情况危急。

2026年11月9日上午，俄军再次动用攻击型无人机袭击基辅。由于敌方袭击，首都多处发生火灾。

11月9日晚间至夜间，俄军对里夫内州北部地区发动了袭击。敌方袭击导致能源设施和民用基础设施受损。

11月9日周一凌晨，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了无人机与制导航空炸弹相结合的联合打击。袭击导致平民伤亡。

11月9日（周一）傍晚至当晚，俄军对切尔卡瑟州境内发动了袭击。袭击导致关键基础设施和民用基础设施受损。

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军在袭击中动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机，以及“班德罗尔”制导武器。

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