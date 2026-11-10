Organy ścigania prowadzą 21 postępowań karnych w sprawie śmierci 23 ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w wyniku umyślnego otrucia. Wśród osób podejrzanych o udział w tych przestępstwach znajduje się siedem nieletnich dziewcząt, które – według ustaleń śledztwa – działały na polecenie rosyjskich służb specjalnych.

Zaznaczono, że w 13 przypadkach do otrucia użyto metadonu.

Policja poinformowała, że rosyjskie służby specjalne rekrutują dzieci do popełniania przestępstw za pośrednictwem komunikatorów, w szczególności Telegrama, serwisów randkowych i innych sieci społecznościowych.

Najmłodsza podejrzana o zabójstwo żołnierza miała w momencie popełnienia przestępstwa 14 lat.

Podano, że w 4 postępowaniach karnych prokuratorzy zatwierdzili akty oskarżenia – obecnie toczy się rozpatrywanie spraw w sądach.

Kolejne postępowanie policja przekazała, ze względu na właściwość, innemu organowi ścigania.

W pozostałych sprawach trwa dochodzenie przedprocesowe, a organy ścigania prowadzą czynności śledcze i ekspertyzy sądowe.

Źródło: „Sledstvo.Info” z odniesieniem do odpowiedzi Głównego Zarządu Śledczego Policji Narodowej na zapytanie.

Zatrucia związane z kontaktami na Telegramie — policja ustala osoby zamieszane w śmierć żołnierzy.

W obwodzie charkowskim Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała zmobilizowanego żołnierza, którego – według ustaleń śledztwa – rosyjskie służby specjalne zwerbowały za pośrednictwem kanałów Telegramu służących nawiązywaniu znajomości.

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