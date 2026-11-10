Семь подростков причастны к отравлению 23 украинских военнослужащих по заказу РФ

Правоохранительные органы расследуют 21 уголовное дело в связи со смертью 23 украинских военнослужащих, погибших в результате умышленного отравления. Среди подозреваемых в причастности к этим преступлениям — семь несовершеннолетних девушек, которые, по данным следствия, действовали по указаниям российских спецслужб.

Отмечается, что в 13 случаях для отравления использовался метадон.

В полиции сообщили, что российские спецслужбы вербуют детей для совершения преступлений через мессенджеры, в частности Telegram, сайты знакомств и другие социальные сети.

Самой младшей подозреваемой в убийстве военнослужащего на момент совершения преступления было 14 лет.

Отмечается, что в 4 уголовных делах прокуроры утвердили обвинительные акты – в настоящее время продолжается рассмотрение дел в судах.

Еще одно дело полиция передала по подсудности другому правоохранительному органу.

А по остальным делам продолжается досудебное расследование, правоохранители проводят следственные действия и судебные экспертизы.

Источник: «Следство. Инфо» со ссылкой на ответ Главного следственного управления Нацполиции на запрос.

Отравление через знакомства в Telegram — полиция устанавливает причастных к гибели военных.

В Харьковской области СБУ задержала мобилизованного военнослужащего, которого, по данным следствия, российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы для поиска знакомств.

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