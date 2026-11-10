Семеро підлітків причетні до отруєння 23 українських військових на замовлення РФ

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Правоохоронці розслідують 21 кримінальне провадження щодо смерті 23 українських військовослужбовців, які загинули внаслідок навмисного отруєння. Серед підозрюваних у причетності до цих злочинів – семеро неповнолітніх дівчат, які, за даними слідства, діяли за вказівками російських спецслужб.

Зазначається, що у 13 випадках для отруєння використовували метадон.

У поліції повідомили, що російські спецслужби вербують дітей для вчинення злочинів через месенджери, зокрема Telegram, сайти знайомств та інші соціальні мережі.

Наймолодшій підозрюваній у вбивстві військового, на момент вчинення злочину було 14 років.

Зазначаються, що у 4 кримінальних провадженнях прокурори затвердили обвинувальні акти – наразі триває розгляд справ у судах.

Ще одне провадження поліція передала за підслідністю іншому правоохоронному органу.

А в інших справах триває досудове розслідування, правоохоронці проводять слідчі дії та судові експертизи.

Джерело: "Слідство. Інфо" з посиланням на відповідь Головного слідчого управління Нацполіції на запит.

Отруєння через знайомства в Telegram — поліція встановлює причетних до загибелі військових.

На Харківщині СБУзатримала мобілізованого військовослужбовця, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували через Telegram-канали для пошуку стосунків.

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