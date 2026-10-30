Украинская делегация прибыла в Олешки, там началась эвакуация и раздача помощи

Украинская делегация благополучно добралась до Олешек, где уже начались эвакуация людей и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжает действовать, сообщил 30 октября председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Украинская делегация уже благополучно добралась до Олешек. Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжается», — написал он в Telegram-канале в пятницу.

Подробности о ходе эвакуации Арахамия пообещал сообщить позже.

Ранее Корецкий признал, что ошибся в количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек.

527 жителей Олешек возвращаются в Украину через территорию Беларуси — Корецкий.

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

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