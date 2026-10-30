乌克兰代表团抵达奥列什基夫，当地已开始进行疏散和分发救援物资

乌克兰代表团已安全抵达奥列什基夫，当地已开始进行人员疏散和人道主义援助物资分发工作。10月30日，“人民公仆”党议会党团主席大卫·阿拉哈米亚表示，停火协议仍在生效。

“乌克兰代表团已安全抵达奥列什基。疏散和人道主义援助分发工作已经开始。停火协议仍在生效，”他周五在Telegram频道上写道。

阿拉哈米亚承诺稍后将公布有关撤离进展的详细情况。

此前，科雷茨基承认自己低估了计划从奥列什基撤离的人数。

科雷茨基表示，527名奥列什基居民正经由白俄罗斯境内返回乌克兰。

奥列什基人道主义行动：已准备好25辆大巴用于援助和疏散平民。

据乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢比涅茨称，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团已抵达计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

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