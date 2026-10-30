Delegacja ukraińska przybyła do Oleszkiw, gdzie rozpoczęto ewakuację i rozdawanie pomocy

Ukraińska delegacja bezpiecznie dotarła do Oleszków, gdzie rozpoczęła się już ewakuacja ludności i rozdawanie pomocy humanitarnej. Rozejm nadal obowiązuje – poinformował 30 października przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

„Ukraińska delegacja bezpiecznie dotarła już do Oleszki. Rozpoczęła się ewakuacja i rozdawanie pomocy humanitarnej. Rozejm nadal obowiązuje” – napisał w piątek na swoim kanale w Telegramie.

Arakhamia obiecał podać szczegóły dotyczące przebiegu ewakuacji w późniejszym terminie.

Wcześniej Korecki przyznał, że pomylił się co do liczby osób, które planuje się ewakuować z Oleszki.

527 mieszkańców Oleszki wraca na Ukrainę przez terytorium Białorusi – poinformował Korecki.

Misja humanitarna w Oleszkach: przygotowano 25 autobusów do udzielania pomocy i ewakuacji ludności cywilnej.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja złożona z przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszek.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę jest niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

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