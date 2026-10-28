在基辅遭遇火箭弹袭击期间，一名16岁少年盗走一辆汽车并引发交通事故

在基辅，一名16岁的中学生偷走了一辆VAZ轿车，想在城里兜风并在朋友面前炫耀。然而，这次兜风以交通事故告终：这名未成年人撞上了一辆停放的汽车，随后逃离了事故现场。 幸运的是，无人受伤。

午夜时分，一名当地居民——一名现役军人——向基辅警方报案，称其一辆VAZ牌汽车失踪。该车此前停放在帕拉丁院士大道的停车场内。

在火箭弹袭击期间，该男子躲在避难所内，返回后发现车辆已不翼而飞。

行动组人员与斯维亚托申斯基警察局刑事分析部门的分析师合作，在该区的一条街道上找到了被盗车辆。经查，该车曾发生交通事故。

不久后，执法人员锁定了涉案人员并将其拘留。该嫌疑人是一名16岁的中学生。

据调查显示，在空袭警报响起时，这名少年正前往避难所，途中注意到一辆停放的VAZ轿车。他破坏了点火装置，发动了引擎，随后开着车在城里兜风，企图给同伴们留下深刻印象。

然而，在行驶过程中，这名未成年人撞上了另一辆停放的汽车。事故发生后，他离开了事故现场。

斯维亚托申斯基警察局调查人员在斯维亚托申斯基区检察院的程序指导下，已根据《乌克兰刑法》第289条第一款——非法占有交通工具，向该未成年人告知了涉嫌犯罪的事实。

执法部门正在查明该违法行为的具体情况。

基辅警方公共关系部通报了这一消息。

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