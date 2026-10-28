Россия атаковала Павлоград, ранен 15-летний подросток

Утром 28 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Павлограду в Днепропетровской области. В результате атаки ранения получил 15-летний подросток, а в месте попадания возник пожар.

По информации Александра Ганжи, российский беспилотник атаковал Павлоград утром 28 октября. В результате удара возник пожар.

Также пострадал 15-летний подросток. Медики доставляют раненого подростка в больницу для оказания необходимой помощи.

Другие подробности о последствиях российской атаки пока не сообщались.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Российские войска ежедневно запускают по две-три волны реактивных беспилотников в направлении западных областей Украины. Основными целями атак остается энергетическая инфраструктура, в частности подстанции.

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

В результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили словами: «Фабрики больше нет».

Ранее Россия атаковала предприятие по производству продуктов питания в Одесской области.

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

Кроме того, российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing.

Читай нас в