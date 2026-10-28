Rankiem 28 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na Pawłohrad w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku ataku ranny został 15-letni chłopiec, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar.

Według informacji Aleksandra Gangi rosyjski dron zaatakował Pawłohrad rano 28 października. W wyniku uderzenia wybuchł pożar.

Poszkodowany został również 15-letni chłopiec. Ratownicy medyczni przewożą rannego nastolatka do szpitala w celu udzielenia mu niezbędnej pomocy.

Na razie nie podano żadnych innych szczegółów dotyczących skutków rosyjskiego ataku.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza.

Rosyjskie wojska codziennie wysyłają po dwie–trzy fale bezzałogowych statków powietrznych w kierunku zachodnich obwodów Ukrainy. Głównymi celami ataków pozostaje infrastruktura energetyczna, w szczególności podstacje.

W ciągu doby – od rana 27 do rana 28 października – rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.

W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.

Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.

Czytaj nas na