Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w obwodzie donieckim dwóch rosyjskich żołnierzy, którzy uciekli z linii frontu i kierowali się w stronę Kijowa. Według danych SBU okupanci przebrali się w ubrania cywilne i próbowali dotrzeć do stolicy samochodem.

Chodzi o dwóch żołnierzy kontraktowych z 291. pułku strzelców zmotoryzowanych Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Jechali samochodem, który zatrzymali, podróżując autostopem.

Okupantów zatrzymano na posterunku kontrolnym przy wjeździe do obwodu dniepropetrowskiego. U jednego z nich znaleziono identyfikator żołnierza armii rosyjskiej.

„Rosjanie mieli nadzieję dotrzeć do stolicy naszego państwa, gdzie u jednego z nich mieszkają krewni, i »zachować się w ukryciu«” – zaznaczyła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

„Jednym z zatrzymanych okazał się dwukrotnie skazany za zabójstwo mieszkaniec tymczasowo okupowanego Dożanska w obwodzie ługańskim, który od 2016 roku walczy po stronie wroga przeciwko Siłom Obrony.

Po wybuchu wojny na pełną skalę recydywista brał udział w walkach pod Bachmutem jako pomocnik celowniczego w przeciwczołgowym kompleksie rakietowym.

Kolejny oskarżony to obywatel Rosji, który zawarł umowę z Ministerstwem Obrony państwa agresora, gdy odbywał karę pozbawienia wolności za zabójstwo” – poinformowano w Służbie Bezpieczeństwa.

Niedawno obu wysłano do szturmu na pozycje wojsk ukraińskich na kierunku Kramatorska, gdzie następnie uciekli z linii walk i przedostali się do osady w „szarej” strefie.

Tam przebrali się w cywilne ubrania, które znaleźli w opuszczonym domu, zakopali w tym domu mundury i broń służbową armii RF, a następnie pieszo wyruszyli w kierunku centrum rejonu.

„W drodze do miasta zatrzymali samochód, którego właściciel zgodził się podwieźć podejrzanych do Dniepru, skąd planowali dotrzeć do Kijowa.

Jednak ich plan się nie powiódł — obu sprawców zatrzymano w pobliżu granicy administracyjnej regionu przyfrontowego” — dodano w SBU.

Obecnie SBU postawiła zarzuty wrogiej osobie z regionu Ługańska na podstawie artykułów dotyczących zdrady państwowej i kolaboracji.

Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności przestępstwa. Sprawca przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia.

Jego wspólnik – obywatel Federacji Rosyjskiej – jest obecnie przetrzymywany jako jeniec wojenny.

Źródło: SBU

Wcześniej SBU zatrzymała na Wołyniu byłą żołnierkę Rosji, która chciała wyjechać do Europy.

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