В Донецкой области задержали двух российских военнослужащих, которые пытались добраться до Киева

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух российских военнослужащих, которые сбежали с передовой и направлялись в сторону Киева. По данным СБУ, оккупанты переоделись в гражданскую одежду и пытались добраться до столицы на автомобиле.

Речь идет о двух контрактниках 291-го мотострелкового полка Южного военного округа РФ. Они ехали на автомобиле, который остановили автостопом.

Оккупантов задержали на блокпосту при въезде в Днепропетровскую область. У одного из них обнаружили жетон военнослужащего российской армии.

«Рашисты надеялись доехать до столицы нашего государства, где у одного из них проживают родственники, и «залечь на дно», — отметили в СБУ.

«Одним из задержанных оказался дважды осужденный за убийство житель временно оккупированного Довжанска в Луганской области, который с 2016 года воюет на стороне врага против Сил обороны.

После начала полномасштабной войны рецидивист участвовал в боях под Бахмутом в качестве помощника наводчика противотанкового ракетного комплекса.

Еще один фигурант — гражданин России, заключивший контракт с Минобороны страны-агрессора, когда отбывал тюремное наказание за убийство», — сообщили в Службе безопасности.

Недавно обоих отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боевого столкновения и проникли в поселок в «серой» зоне.

Там они переоделись в гражданскую одежду, которую нашли в заброшенном доме, закопали в этом доме форменную одежду и табельное оружие армии РФ, а затем пешком отправились в направлении райцентра.

«По дороге в город они остановили автомобиль, владелец которого согласился подвезти фигурантов до Днепра, откуда они планировали доехать до Киева.

Но их план провалился — обоих злоумышленников задержали в районе административной границы прифронтовой области», — добавили в СБУ.

В настоящее время СБУ сообщила о подозрении вражескому пособнику из Луганской области по статьям о государственной измене и коллаборационизме.

Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Его сообщник — гражданин РФ — в настоящее время содержится в качестве военнопленного.

Источник: СБУ

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