СБУ затримала на Волині ексвійськову РФ, яка хотіла виїхати до Європи

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині мешканку Донецька, яка, за даними слідства, понад два роки служила в російській армії та воювала на боці РФ. Після звільнення з військової служби жінка повернулася в Україну, щоб поновити закордонний паспорт. За інформацією слідства, отриманий документ вона планувала використати для виїзду до Європейського Союзу на постійне проживання.

Жінка прибула з Білорусі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Доманове». Правоохоронці задокументували перетин державного кордону та затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

За матеріалами розслідування, до повномасштабного вторгнення підозрювана працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічній психіатричній лікарні.

Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу РФ. У російському війську отримала звання сержанта та проходила службу до серпня 2024 року.

Після звільнення з армії РФ жінка вирішила залишити тимчасово окуповану Донеччину й оселитися в одній із країн ЄС. Для цього їй потрібно було поновити український закордонний паспорт.

Під час обшуку співробітники СБУ виявили в затриманої російський паспорт, військові квитки армії РФ, посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ у Волинській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Про це повідомляється із посиланням на СБУ.

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