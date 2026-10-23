Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał na Wołyniu mieszkankę Doniecka, która – według ustaleń śledztwa – przez ponad dwa lata służyła w armii rosyjskiej i walczyła po stronie Federacji Rosyjskiej. Po zwolnieniu ze służby wojskowej kobieta wróciła na Ukrainę, aby odnowić paszport zagraniczny. Zgodnie z informacjami śledztwa planowała wykorzystać otrzymany dokument do wyjazdu do Unii Europejskiej w celu osiedlenia się na stałe.

Kobieta przybyła z Białorusi przez międzynarodowe przejście graniczne „Domanowe”. Funkcjonariusze organów ścigania odnotowali przekroczenie granicy państwowej i zatrzymali ją w jednym z hoteli w Kowielu, gdzie tymczasowo się zatrzymała.

Z materiałów śledztwa wynika, że przed rozpoczęciem pełnej inwazji podejrzana pracowała jako pielęgniarka w Obwodowym Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym w Doniecku.

Pod koniec lutego 2022 roku dobrowolnie wstąpiła do 91. oddzielnego pułku strzelców 1. korpusu armii Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. W rosyjskiej armii uzyskała stopień sierżanta i pełniła służbę do sierpnia 2024 roku.

Po zwolnieniu z armii RF kobieta postanowiła opuścić tymczasowo okupowany region Doniecka i osiedlić się w jednym z krajów UE. W tym celu musiała odnowić swój ukraiński paszport zagraniczny.

Podczas przeszukania funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) znaleźli przy zatrzymanej rosyjski paszport, dokumenty wojskowe armii Federacji Rosyjskiej, legitymację weterana państwa agresora oraz ruble.

Śledczy poinformowali kobietę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy – zdrady państwowej popełnionej w warunkach stanu wojennego.

Obecnie podejrzana przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. W przypadku udowodnienia winy grozi jej dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia.

Operację przeprowadzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie wołyńskim we współpracy z Państwową Służbą Graniczną pod kierownictwem procesowym Prokuratury Specjalistycznej ds. Obrony Regionu Zachodniego.

Informację tę podano z powołaniem się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

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