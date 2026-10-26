Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z zadowoleniem przyjęło przedstawienie raportu Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ ds. dochodzenia w sprawie naruszeń na Ukrainie. Dokument zaprezentowano w Trzecim Komitecie podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W MSZ podkreślono, że wnioski zawarte w raporcie mają szczególne znaczenie w przededniu nadchodzącej zimy.

„Ukraina wysoko ceni niezależną i bezstronną pracę Komisji, która konsekwentnie dokumentuje naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka. Komisja ustala okoliczności przestępstw międzynarodowych i gromadzi dowody w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności” – czytamy w komentarzu MSZ.

W resortcie zaznaczono, że szczególne znaczenie mają wnioski Komisji dotyczące rosyjskich ataków na cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Komisja uznała takie celowe ataki za zbrodnie wojenne, a zakrojone na szeroką skalę i systematyczne uderzenia, które spowodowały ogromne cierpienia ludności cywilnej, za zbrodnię przeciwko ludzkości.

Tak. Komisja ustaliła, że przez ponad cztery lata rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną pozbawiały miliony Ukraińców energii elektrycznej, ogrzewania i wody.

„Zasadnicze znaczenie ma wniosek Komisji, że ataki te były umyślne i wynikały z polityki państwowej Federacji Rosyjskiej. Celem tej polityki było pozbawienie ludności cywilnej niezbędnych do życia dostaw energii oraz wyrządzenie jej cierpień. Rosja świadomie wykorzystała zimno i ciemność jako broń przeciwko cywilnej ludności Ukrainy.

W przededniu nadchodzącej zimy wnioski te mają szczególne znaczenie. Przypominają one społeczności międzynarodowej, że Rosja nadal celowo niszczy ukraińską infrastrukturę energetyczną. Nie można dopuścić, by życie milionów ludzi ponownie znalazło się w niebezpieczeństwie z powodu zimna i ciemności” – podkreślono w MSZ.

W komentarzu zaznaczono, że na jak najsurowszą reakcję międzynarodową zasługują ustalenia Komisji dotyczące tego, w jaki sposób Federacja Rosyjska poprzez oszustwa i przymus rekrutuje do swoich sił zbrojnych obywateli innych państw. Komisja ujawniła dowody takich praktyk w odniesieniu do obywateli 29 państw i zakwalifikowała działania rosyjskich władz jako handel ludźmi. Ludzi zwabiano do Rosji fałszywymi obietnicami pracy, a następnie wysyłano na wojnę przeciwko Ukrainie. Wielu z nich zginęło, zostało rannych lub zaginęło bez śladu.

„Wzywamy państwa, których obywatele padli ofiarą tych przestępczych praktyk, do zacieśnienia współpracy w celu powstrzymania sieci rekrutacyjnych i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Uważamy, że wnioski Komisji należy wykorzystać, aby pociągnięcie do odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe popełnione w trakcie rosyjskiej agresji na Ukrainę stało się nieuniknione” – czytamy w komentarzu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało również społeczność międzynarodową do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza w przededniu zimy, oraz do wspierania skutecznego prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

„Za każdą udokumentowaną zbrodnią stoją ludzkie życia i losy. Zbrodnie te nie mogą pozostać bezkarne. Sprawiedliwość i odpowiedzialność to niezbędne warunki sprawiedliwego i trwałego pokoju” – podsumowano w ministerstwie.

Wcześniej Niezależna Międzynarodowa Komisja ONZ ds. Śledztwa w sprawie Ukrainy w swoim nowym raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdziła, że władze rosyjskie dopuściły się zbrodni wojennych, celowo kierując ataki na obiekty cywilne, a także popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości w postaci innych nieludzkich czynów, prowadząc nieustanne ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Komisja doszła również do wniosku, że władze rosyjskie rekrutowały do swoich sił zbrojnych mężczyzn, którzy padli ofiarą handlu ludźmi w różnych krajach, co stanowi naruszenie międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Komisja zbadała wpływ zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich sił zbrojnych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy na ludność cywilną, w szczególności w trudnym okresie zimowym 2025–2026 r., a także na łączne skutki tych ataków od jesieni 2022 r.



Informuje o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

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