Ukraina będzie importować gaz w szczycie sezonu grzewczego — Naftogaz

Pełniący obowiązki prezesa zarządu „Naftogazu” Serhij Fedorenko poinformował, że Ukraina planuje importować gaz w okresie zimowym. Największe zakupy spodziewane są w szczycie sezonu grzewczego – na początku 2027 roku. Według szefa firmy najtrudniejszym okresem będzie pierwszy kwartał przyszłego roku.

Jak powiedział Fedorenko, właśnie w tym okresie może dojść do nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę gazową.

„Będziemy importować gaz w szczycie sezonu. »Najtrudniejsza bitwa«, nazwijmy to tak, odbędzie się w pierwszym kwartale 2027 roku. W zeszłym roku masowe ataki na wydobycie na terenie całej Ukrainy miały miejsce w lutym, kiedy to w ciągu jednej nocy nasze wydobycie spadło o około 50%. Przygotowujemy się więc na podobne i najgorsze scenariusze” — powiedział Fedorenko.

Ogólnie rzecz biorąc, według słów Fedorenki, Ukraina dysponuje obecnie największymi zapasami gazu w magazynach od ostatnich 6 lat. Jednak oprócz tego firma nadal chroni magazyny, gromadzi dodatkowy sprzęt i przygotowuje trasy eksportu gazu.

„Jesteśmy gotowi na trudną konfrontację. Nie spodziewamy się, że będzie to łatwe. Dlatego zgromadziliśmy wszystkie niezbędne do tego zasoby” – dodał Fedorenko.

Szef „Naftogazu” powiedział również, że obecnie głównym celem Rosji na zimę jest – nawet przy obecności gazu na Ukrainie – uniemożliwienie jego dostarczenia do domów i mieszkań. Firma zdaje sobie sprawę z tych zagrożeń, dlatego się do tego przygotowuje. Jednak Fedorenko dodaje, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe również muszą przemyśleć alternatywne rozwiązania na wypadek ewentualnego braku gazu.

„Rosja chce rozdrobnić sieć dostaw gazu. Dlatego odpowiedzią na takie wyzwania jest wieloenergetyczność przedsiębiorstw i odbiorców prywatnych… Dlatego trzeba mieć kilka rozwiązań, jak zasilić swoje przedsiębiorstwo jakimś rodzajem energii” – dodał Fedorenko.

Fedorenko mówił o tym podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie, jak informuje korespondent Suspilne.

Przypomnijmy, że „Naftogaz” przygotował 24 scenariusze działania na zimę, uwzględniające ataki Rosji.

Rosjanie zaatakowali obiekt wydobywczy gazu Naftogazu w obwodzie charkowskim.

W ciągu trzech dni Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną oraz naftowo-gazową około 60 razy.

Wcześniej Rosja przeprowadziła w nocy atak na infrastrukturę wydobywczą gazu Naftogazu w obwodzie poltawskim.

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