Україна імпортуватиме газ у пік опалювального сезону — Нафтогаз

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Виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко повідомив, що Україна планує імпортувати газ протягом зимового періоду. Найбільші обсяги закупівель очікуються в пік опалювального сезону — на початку 2027 року. За словами очільника компанії, найскладнішим періодом стане перший квартал наступного року.

Так, за словами Федоренка саме в цей період може бути посилення російських атак на газову інфраструктуру.

«Ми будемо імпортувати газ у пік сезону. "Найважча битва", назвемо це так, буде у першому кварталі 2027 року. Адже минулого року масовані атаки по видобутку всієї України були у лютому, тоді за одну ніч у нас впав видобуток приблизно на 50%. І ми готуємось до схожих та найгірших сценаріїв» - розповів Федоренко.

Загалом, за словами Федоренка нині Україна має найбільші запаси газу у сховищах за останні 6 років. Проте окрім цього компанія продовжує захищати сховища, накопичувати додаткове обладнання та готувати маршрути для експорту газу.

«Ми готові до складного протистояння. Чогось легкого ми не очікуємо. Тому всі ресурси для цього ми зібрали» – додав Федоренко.

Також очільник Нафтогазу розповів, що нині головна задача Росії, яку вона ставить собі на зиму, навіть при наявності газу в України не дати можливості його доставити до будинків та квартир. Такі ризики у компанії усвідомлюють, тож готуються до цього. Проте Федоренко додає, що бізнес та господарства також мають продумати альтернативи при можливій відсутності газу.

«Росія хоче фрагментувати мережу газового постачання. Тож відповіддю на такі виклики є мультиенергетичність бізнесів та приватних споживачів… Тому потрібно мати декілька відповідей, як заживляти своє підприємством якимось видом енергії» - додав Федоренко.

Про це Федоренко розповів на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент Суспільного.

Нагадаємо, що Нафтогаз підготував 24 сценарії роботи взимку з урахуванням атак Росії.

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