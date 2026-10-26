Украина будет импортировать газ в разгар отопительного сезона — «Нафтогаз»

Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко сообщил, что Украина планирует импортировать газ в течение зимнего периода. Наибольшие объемы закупок ожидаются в пик отопительного сезона — в начале 2027 года. По словам главы компании, самым сложным периодом станет первый квартал следующего года.

Так, по словам Федоренко, именно в этот период возможно усиление российских атак на газовую инфраструктуру.

«Мы будем импортировать газ в пик сезона. „Самая тяжелая битва“, назовем это так, будет в первом квартале 2027 года. Ведь в прошлом году массированные атаки на добычу по всей Украине были в феврале, тогда за одну ночь у нас добыча упала примерно на 50%. И мы готовимся к подобным и самым худшим сценариям», — рассказал Федоренко.

В целом, по словам Федоренко, сейчас у Украины самые большие запасы газа в хранилищах за последние 6 лет. Однако помимо этого компания продолжает защищать хранилища, накапливать дополнительное оборудование и готовить маршруты для экспорта газа.

«Мы готовы к сложному противостоянию. Ничего лёгкого мы не ожидаем. Поэтому все ресурсы для этого мы собрали», — добавил Федоренко.

Также глава «Нафтогаза» рассказал, что сейчас главная задача России, которую она ставит перед собой на зиму, — даже при наличии газа у Украины не дать возможности доставить его в дома и квартиры. В компании осознают такие риски, поэтому готовятся к этому. Однако Федоренко добавляет, что бизнес и хозяйства также должны продумать альтернативы на случай возможного отсутствия газа.

«Россия хочет фрагментировать сеть газоснабжения. Поэтому ответом на такие вызовы является мультиэнергетичность предприятий и частных потребителей… Поэтому нужно иметь несколько вариантов, как обеспечить свое предприятие тем или иным видом энергии», — добавил Федоренко.

Об этом Федоренко рассказал на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент «Суспильного».

Напомним, что «Нафтогаз» подготовил 24 сценария работы на зиму с учётом атак со стороны России.

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