乌克兰将在供暖旺季进口天然气——乌克兰国家石油天然气公司

“乌克兰国家石油天然气公司”（Naftogaz）董事会代理主席谢尔盖·费多连科表示，乌克兰计划在冬季期间进口天然气。 预计采购量将在供暖旺季——2027年初达到峰值。据该公司负责人称，明年第一季度将是最艰难的时期。

费多连科指出，正是在这一时期，俄罗斯对天然气基础设施的袭击可能会加剧。

“我们将在供暖高峰期进口天然气。‘最艰难的战役’——姑且这么称呼吧——将在2027年第一季度打响。 毕竟去年2月，乌克兰全境的天然气开采设施曾遭受大规模袭击，当时我们的产量在一夜之间骤降约50%。我们正在为类似情况以及最坏的情况做准备，”费多连科说道。

总体而言，据费多连科介绍，目前乌克兰的天然气储气库储备量是近6年来最高的。不过除此之外，该公司仍在继续保护储气库、储备额外设备并规划天然气出口路线。

“我们已做好应对艰难对抗的准备。我们不指望事情会轻松。因此，我们已为此集结了所有资源，”费多连科补充道。

此外，乌克兰国家石油天然气公司负责人还表示，目前俄罗斯为今冬设定的首要目标是，即使乌克兰拥有天然气储备，也要阻止其输送到居民住宅和公寓。公司已意识到这些风险，并正在为此做好准备。 不过，费多连科补充道，企业和家庭也应针对可能出现的天然气短缺情况，提前规划替代方案。

“俄罗斯企图将天然气供应网络分割开来。 因此，应对这些挑战的出路在于企业和私人用户实现多能源化……所以必须制定多种方案，确保企业能够通过某种能源维持运营，”费多连科补充道。

据乌克兰公共电视台记者报道，费多连科在基辅国际经济论坛上发表了上述讲话。

需要指出的是，乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）已针对俄罗斯的袭击制定了24种冬季运营方案。

俄军袭击了位于哈尔科夫州的乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）天然气开采设施。

三天内，俄军对能源及油气基础设施发动了约60次袭击。

此前，俄罗斯曾在夜间袭击了位于波尔塔瓦州的乌克兰国家石油天然气公司天然气开采基础设施。

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