11月23日（周一），最高反腐败法院裁定，议员谢尔盖·拉巴祖克和“YARDI”公司 丹尼斯·纳齐莫夫犯有试图行贿前副总理亚历山大·库布拉科夫和前国家重建局局长穆斯塔法·奈耶姆的罪行。

该议员被判处七年有期徒刑，其同谋被判处六年有期徒刑，该公司则被处以1000万格里夫纳的罚款。 在判决生效前，对两名被告维持原有的羁押措施，保释金分别为4000万和1200万格里夫纳。

庭审期间，两名被告均否认罪行，称官员的行为是蓄意挑衅；辩护方则坚持部分证据不可采信，并对谈判录音的真实性提出质疑。 一审判决尚未生效，可提起上诉。

来源：透明国际乌克兰分会。

2023年11月，“为了未来”党团的议员谢尔盖·拉巴祖克被通知涉嫌行贿。据调查方称， 拉巴祖克与其公司“URD乌克兰道路”的董事德尼·纳齐莫夫合谋，试图向亚历山大·库布拉科夫部长及国家基础设施重建与发展局局长穆斯塔法·奈耶姆行贿。 2023年8月，该嫌疑人据称要求将价值10亿格里夫纳的基础设施重建工程合同授予URD公司。作为回报，他提议按每份合同金额的3%至5%支付“回扣”。 侦探记录下了第一笔15万美元（540万格里夫纳）的贿赂，这笔钱被装在一个中国式首饰盒中，于基辅某超市的停车场交付。

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