W poniedziałek, 23 listopada, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał posła Siergieja Labazjuka oraz dyrektora firmy „YARDI” Denisa Nazimowa winnymi próby przekupienia byłego wicepremiera Aleksandra Kubrakowa oraz byłego szefa Państwowej Agencji Odbudowy Mustafy Najema.

Poseł został skazany na siedem lat pozbawienia wolności, jego wspólnik – na sześć lat, a na samą spółkę nałożono grzywnę w wysokości 10 milionów hrywien. Do czasu uprawomocnienia wyroku wobec skazanych pozostawiono w mocy dotychczasowe środki zabezpieczające z kaucjami w wysokości odpowiednio 40 milionów i 12 milionów hrywien.

Podczas rozprawy obaj oskarżeni zaprzeczyli swojej winie, nazywając działania urzędników prowokacją, a obrona podkreślała niedopuszczalność części dowodów i podważała wiarygodność nagrań audio rozmów. Wyrok sądu pierwszej instancji nie wszedł jeszcze w życie i może zostać zaskarżony w postępowaniu apelacyjnym.

Źródło: Transparency International Ukraine.

W listopadzie 2023 roku posłowi z frakcji „Za przyszłość” Siergiejowi Labazjukowi postawiono zarzut wręczenia łapówki. Według wersji śledztwa, wraz z dyrektorem swojej firmy „URD Ukraińskie Drogi” Denisem Nazimowem Labazjuk próbował przekazać łapówkę ministrowi Aleksandrowi Kubrakowowi oraz przewodniczącemu Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Mustafie Najemu. W sierpniu 2023 roku podejrzany rzekomo poprosił o przyznanie firmie URD kontraktów na odbudowę obiektów infrastrukturalnych o wartości 1 mld hrywien. W zamian za to zaproponował „prowizję” w wysokości 3–5% wartości każdego kontraktu. Detektywi udokumentowali pierwszą część łapówki w wysokości 150 tysięcy dolarów (5,4 mln hrywien), a pieniądze przekazano w chińskim pudełku na parkingu jednego ze stołecznych supermarketów.

Czytaj nas na