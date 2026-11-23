W ciągu ostatniego tygodnia ratownicy z grupy ewakuacyjnej „Feniks” ewakuowali z niebezpiecznych obszarów gmin Kramatorska i Swiatohirsk w obwodzie donieckim 35 osób, w tym 16 dzieci i dwóch mieszkańców o ograniczonej sprawności ruchowej.

Akcje ewakuacyjne odbywały się pod ciągłym zagrożeniem rosyjskich ostrzałów i ataków dronów FPV, jednak ratownicy udawali się bezpośrednio pod adresy osób potrzebujących pomocy. Wszystkich uratowanych przewieziono do miejsc tymczasowego zakwaterowania, gdzie będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie i udać się do bezpieczniejszych regionów Ukrainy, a ratownicy po raz kolejny wezwali mieszkańców gmin przyfrontowych, aby nie zwlekali z wyjazdem.









Źródło: Główna Dyrekcja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie donieckim.

W obwodzie donieckim rozszerzono strefę obowiązkowej ewakuacji dzieci z niektórych obszarów Kramatorska.

Od początku 2026 roku z gminy Kramatorsk w obwodzie donieckim wyjechało około 55,6 tysiąca osób, w tym ponad 4 tysiące dzieci. Na dzień 10 listopada w gminie pozostawało ponad 20 tysięcy cywilów, w tym 334 dzieci.

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