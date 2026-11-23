W ostatnich tygodniach pojawiły się wiadomości, które wielu mieszkańców Ukrainy zdążyło już odłożyć do archiwum jako pozostałość po dosłownie pierwszych tygodniach, a co najwyżej miesiącach, wielkiej wojny. Tak więc w obwodzie kijowskim zaostrzono reżim zaciemnienia: KOVA wydała rozkaz, zgodnie z którym od 12 listopada na terenie obwodu wprowadza się specjalny reżim zaciemnienia codziennie od godz. 21:00 do 05:00. Nowe środki obejmują sektor biznesowy, obiekty komunalne oraz sektor mieszkaniowy. Chodzi o częściowe lub całkowite wyłączenie oświetlenia zewnętrznego ulic, parków, konstrukcji reklamowych, a także zmniejszenie natężenia oświetlenia w przedsiębiorstwach i instytucjach. W gminie miejskiej Browary reżim zaciemnienia zaczął obowiązywać od 20 listopada. Podobne decyzje podejmują również inne gminy obwodu kijowskiego — Borszczagowska, Baryszowska, Hlewaska i Borodianska.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. rozwoju technologicznych kierunków obronności Siergiej „Flash” Beskrestnow przypuszcza, że Ukraina być może będzie musiała ponownie rozważyć kwestię zaciemnienia — zwłaszcza w odniesieniu do oświetlenia dróg i autostrad — jeśli Rosja zacznie masowo stosować moduł nawigacji optycznej „Susanin” w odrzutowych dronach uderzeniowych „Geran-5” oraz innych środkach ataku powietrznego w porze nocnej.

Ostatni raz reżim zaciemnienia stosowano na Ukrainie na samym początku pełnej inwazji — w 2022 roku. Wówczas był to raczej przejaw powszechnego niepokoju i próba jakiejś reakcji na szok wojenny, a nie przemyślana i logiczna decyzja wojskowa. Z wojskowego punktu widzenia zmuszanie ludzi do gaszenia świateł w mieszkaniach nie miało praktycznie żadnego sensu, więc z czasem reżim ten po cichu przestał obowiązywać w większości obwodów. Teraz powraca. Ale czy naprawdę jest teraz potrzebny i czy jest skuteczny w obliczu zagrożeń, które istnieją w 2026 roku? Więcej szczegółów — w artykule UA.News.

Skąd wzięło się zaciemnianie: krótka historia „zaciemniania” miast

Zaciemnienie nie jest wynalazkiem naszego stulecia i, oczywiście, nie jest to żadna czysto ukraińska innowacja. Jest to właściwie jedno z najstarszych narzędzi obrony przeciwlotniczej na świecie, stosowane na długo przed pojawieniem się radarów, satelitów, GPS, nowoczesnych dronów itp. Jego logika jest niezwykle prosta: kiedy wrogi pilot leci nocą nad nieznanym terenem, potrzebuje punktów orientacyjnych. A najlepszymi punktami orientacyjnymi są światła miast: widać je z daleka, są jasne, nie znikają i nie poruszają się. Jeśli natomiast te światła zostaną zgaszone, pilot traci orientację.

Już podczas I wojny światowej było to dobrze znane. Londyn zaczął stosować zaciemnienie jeszcze w 1914 roku: policja wydawała rozkazy o ograniczeniu oświetlenia, aby ukryć miasto przed niemieckimi sterowcami i samolotami. Istnieją świadectwa, że gdy Paryż był w pełni oświetlony, piloci z odległości do 75 km mogli dostrzec jego blask. Oznacza to, że przymusowe „zaciemnienie” miast było środkiem całkowicie praktycznym: pozbawiało wroga wizualnych punktów orientacyjnych.

Podczas II wojny światowej zaciemnienie stało się już masowe i systematyczne. W Wielkiej Brytanii wprowadzono je we wrześniu 1939 roku, a rok później rozpoczęły się nocne bombardowania brytyjskich miast. Okna zasłaniano nieprzepuszczającą światła tkaniną, witryny sklepowe zaciemniano, a latarnie uliczne wyłączano lub zasłaniano. To rzeczywiście utrudniało życie niemieckim asom – przynajmniej na wczesnych etapach wojny, kiedy lotnictwo opierało się głównie na orientacji wizualnej. Jednak już wtedy pojawiły się systemy nawigacji radiowej, które stopniowo zaczęły odgrywać coraz większą rolę. Dlatego bardzo szybko zaciemnienie przestało być swego rodzaju panaceum.

Historia maskowania świetlnego to w istocie historia walki między środkami orientacji a środkami ukrycia. W tej walce każdy nowy krok technologiczny jednej strony zmuszał drugą do poszukiwania odpowiedzi. Dzisiaj obserwujemy kolejną rundę tej walki, ale już z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (UAV), kamer optycznych i sztucznej inteligencji.



Ukraina 2022: zaciemnienie, które szybko minęło

W 2022 roku w Ukrainie wprowadzono zaciemnienie niemal natychmiast po rozpoczęciu pełnej inwazji. Już 25 lutego 2022 r. lokalne władze zaczęły wydawać odpowiednie zarządzenia, a w wielu miastach ludzie rzeczywiście gasili światła w mieszkaniach, zasłaniali okna, a ulice pogrążały się w ciemności. Jednak już wiosną tego samego roku w większości obwodów zaczęto znosić ten reżim — między innymi dlatego, że stwarzał więcej problemów niż przynosił korzyści.

W 2022 roku powód był całkowicie racjonalny. Na początku inwazji Rosja praktycznie nie dysponowała jeszcze dronami ani kierowanymi bombami lotniczymi, które można by wystrzeliwać z odległości kilkudziesięciu kilometrów od linii frontu. Wówczas samoloty wroga rzeczywiście podlatywały bezpośrednio do ukraińskich miast, aby je zbombardować. Jednak gdy wrogie siły powietrzne przestały przekraczać linię frontu/granicę państwową — ponieważ zaczęły je skutecznie zestrzeliwać ukraińska obrona przeciwlotnicza i lotnictwo — konieczność masowego zaciemniania miast zniknęła sama z siebie. Piloci, którzy nie latają nad miastami, już dawno nie orientują się po latarniach. A ci, którzy latają, orientują się po współrzędnych satelitarnych, mapach radarowych i innych nowoczesnych systemach.

Ponadto „zaciemnienie” miast miało oczywiste negatywne skutki: utrudniało pracę policji, służb komunalnych i pogotowia ratunkowego, obniżało bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz powodowało dyskomfort psychiczny wśród ludzi. Właśnie dlatego, gdy ostra faza zagrożenia minęła, reżimy zaciemnienia zostały po cichu i niezauważalnie zniesione. Powróciły one jedynie lokalnie i głównie na terenach przyfrontowych, gdzie rzeczywiście miało to sens.



Drony z „wzrokiem” optycznym: czy światło naprawdę stało się punktem orientacyjnym

A teraz najciekawsze: czy rzeczywiście współczesne rosyjskie drony orientują się po latarniach ulicznych? I czy zaciemnienie pomoże im w tym przeszkodzić? Odpowiedź, jak zawsze, jest bardziej złożona, niż byśmy chcieli.

Według Siergieja „Flesha” Beskrestnowa Rosja zaczęła wyposażać modele „Geran-4” i „Geran-5” w system nawigacji optycznej, który działa na zasadzie porównywania obrazów terenu. Do pamięci drona wgrywa się z wyprzedzeniem zdjęcia terenu, nad którym ma on przelecieć, a podczas lotu dron porównuje te zdjęcia z obrazami z własnej kamery, aby określić swoją lokalizację. System ten, zwany „Susanin”, pozwala dronowi latać bez nawigacji satelitarnej, czyli nawet w warunkach działania ukraińskich środków walki elektronicznej, które zakłócają sygnał GPS.

I tu pojawia się kluczowe pytanie: co właściwie widzi ta kamera? W ciągu dnia dostrzega kontrastujące punkty na powierzchni ziemi — budynki, drogi, skrzyżowania, rzeki itp. W nocy, gdy brakuje naturalnego światła, jedynymi punktami orientacyjnymi stają się sztuczne źródła światła: latarnie uliczne, reflektory, światło z okien, szyldy reklamowe itp. Właśnie o tym mówi Beskrestnow.

Ale czy to oznacza, że zaciemnienie miast rozwiąże problem? W rzeczywistości raczej nie.

Po pierwsze, nawigacja optyczna nie jest jedyną ani podstawową metodą naprowadzania. W większości przypadków drony i tak korzystają z GPS i systemów inercyjnych, a korekcja optyczna jest narzędziem pomocniczym, które nie zawsze działa i nie zawsze działa idealnie.

Po drugie, nawet jeśli usunie się latarnie uliczne i szyldy, pozostają inne punkty orientacyjne: światło z okien, reflektory samochodowe, obiekty przemysłowe, których nie da się całkowicie zaciemnić, itp. Kontrolowanie „gaszenia” absolutnie każdego źródła światła, a tym bardziej w dużym mieście — to zadanie z trzema gwiazdkami. Najprawdopodobniej jest to po prostu fizycznie niemożliwe.

Po trzecie, istnieją specjalne kamery termowizyjne, które nie widzą światła, lecz ciepło, a zaciemnienie w ogóle na nie nie działa — choć należy przyznać, że kamery termowizyjne typu „Geran-5” nie są na razie powszechne, i jest to raczej potencjalne zagrożenie niż obecna rzeczywistość.

I wreszcie po czwarte – a to chyba najważniejsze. Zasłanianie światła stwarza problemy nie tylko dla wroga, ale także dla ukraińskiego lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Piloci, którzy zestrzeliwują drony, również muszą widzieć, co dzieje się na ziemi. Brak oświetlenia utrudnia im pracę i stwarza dodatkowe zagrożenie dla miejscowości, ponieważ dron może zostać zestrzelony bezpośrednio nad miastem, a jego szczątki spadną na budynki mieszkalne. Właśnie dlatego ważne jest znalezienie równowagi, aby jednocześnie ograniczyć możliwości wroga i nie wyrządzić szkody Ukrainie.



Opinia eksperta

Ekspert wojskowy Oleg Żdanow zauważa: obecnie zaciemnienie nie ma aż tak dużego znaczenia.

„Gdyby w Rosji nagle pojawił się niedobór kamer noktowizyjnych, skanerów na podczerwień itp. – wtedy zaciemnienie mogłoby nam w jakiś sposób pomóc. Zaznaczę jednak, że oświetlenie ulic nie zawsze jest dostosowane do ukształtowania terenu. Gdzieś są ulice bez ani jednej latarni, a gdzie indziej są oświetlone jak choinka bożonarodzeniowa.

Nie ma żadnych dowodów na jakiś kryzys z kamerami termowizyjnymi u Rosjan. Dlatego też maskowanie światłem nie ma większego sensu. Kamera na podczerwień doskonale widzi w całkowitej ciemności dzięki różnicom temperatur, ma kontrast i daje wyraźny czarno-biały obraz. Gdy świeci się zwykłe oświetlenie, kamera ta „oślepia się”. Spróbujcie wziąć kamerę termowizyjną i skierować na nią światło latarki. Nie zobaczycie w ogóle nic, poza białą plamą. Dlatego ja, jako żołnierz, który wielokrotnie korzystał z urządzeń noktowizyjnych, w ogóle nie potrafię wyjaśnić, w jaki sposób wyłączenie światła w rejonie Browarskim miałoby przeszkodzić Rosji. Ale to moja osobista opinia” — zauważył Oleg Żdanow.



Podsumowując, zaciemnienie nie jest ani całkowitą bzdurą, ani całkowicie przestarzałym zwyczajem. Jest to narzędzie, które ma sens, ale tylko wtedy, gdy jest stosowane w sposób wyważony, selektywny i ze świadomością, przeciwko jakiemu konkretnemu zagrożeniu ma działać. W 2022 roku było to raczej emocjonalną reakcją na szok, dlatego szybko straciło na znaczeniu. Obecnie sytuacja wygląda inaczej: pojawiło się konkretne zagrożenie technologiczne – drony z nawigacją optyczną, które rzeczywiście mogą wykorzystywać punkty orientacyjne w postaci światła. A to oznacza, że pewne środki, zwłaszcza dotyczące oświetlenia dróg i autostrad, mogą być uzasadnione.

Nie należy jednak żywić złudzeń, że zwykłe „zaciemnienie” miast rozwiąże problem rosyjskich dronów. To tylko jeden z wielu elementów złożonej gry i nie zastępuje on ani obrony przeciwlotniczej, ani walki elektronicznej, ani udoskonalania własnych środków wykrywania i niszczenia celów powietrznych, ani wreszcie działań dyplomatycznych i pokojowego zakończenia konfliktu. Ponadto zaciemnienie ma swoją cenę: utrudnienia w pracy ukraińskiego lotnictwa, obniżenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz niedogodności dla milionów ludzi. Dlatego decyzja o jego wprowadzeniu powinna być podejmowana nie dlatego, że „tak było w 2022 roku”, ale w oparciu o trzeźwą analizę konkretnych zagrożeń i konkretnych warunków.

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