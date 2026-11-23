На прошлой неделе спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли из опасных районов Краматорской и Святогорской общин Донецкой области 35 человек, в том числе 16 детей и двух маломобильных жителей.

Эвакуационные рейсы проходили под постоянной угрозой российских обстрелов и ударов FPV-дронов, однако спасатели выезжали непосредственно по адресам людей, нуждавшихся в помощи. Всех спасенных доставили в места временного пребывания, где они смогут получить необходимую поддержку и отправиться в более безопасные регионы Украины, а спасатели в очередной раз призвали жителей прифронтовых общин не медлить с выездом.









Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

В Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска.

С начала 2026 года из Краматорской общины Донецкой области выехали около 55,6 тысячи человек, среди них более 4 тысяч детей. По состоянию на 10 ноября в общине оставались более 20 тысяч гражданских жителей, в том числе 334 ребенка.

Читай нас в