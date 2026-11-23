В Харькове 52-летнего юриста обвиняют в вымогательстве денег за оказание влияния на должностных лиц миграционной службы с целью оформления иностранцу вида на временное проживание и предотвращения депортации.

По данным следствия, мужчина обещал помочь гражданину Азербайджана легализовать пребывание в Украине. Сначала он требовал 500 долларов, а затем — еще 3000 долларов за трудоустройство и вид на жительство сроком на два года. Также он предлагал альтернативный вариант за $2000 — документ сроком на один год через волонтерскую организацию.

16 сентября юрист получил 500 долларов в качестве задатка, после чего его задержали правоохранители. Обвинительный акт по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц уже направлен в суд.

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом он считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Источник: Харьковская областная прокуратура.

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