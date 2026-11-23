W Charkowie 52-letni prawnik jest oskarżony o wyłudzanie pieniędzy w zamian za wywarcie wpływu na urzędników służby migracyjnej w celu uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i uniknięcia deportacji.

Według danych śledztwa mężczyzna obiecał pomóc obywatelowi Azerbejdżanu w zalegalizowaniu pobytu na Ukrainie. Początkowo żądał 500 dolarów, a następnie kolejne 3000 dolarów za znalezienie pracy i wydanie zezwolenia na pobyt na dwa lata. Proponował również alternatywną opcję za 2000 dolarów za dokument ważny na jeden rok za pośrednictwem organizacji wolontariackiej.

16 września prawnik otrzymał 500 dolarów zaliczki, po czym został zatrzymany przez organy ścigania. Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na decyzje urzędników został już przekazany do sądu.

Oskarżonemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Jednocześnie uznaje się go za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona w sądzie.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Charkowie.

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