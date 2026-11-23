在哈尔科夫，一名52岁的律师被指控以向移民局官员施加影响为由索要钱财，以此为一名外国人办理临时居留证并避免被驱逐出境。

据调查显示，该男子曾承诺帮助一名阿塞拜疆公民在乌克兰合法居留。起初索要500美元，随后又以安排工作及办理两年期居留证为由，额外索要3000美元。 他还提出另一种方案：通过一家志愿者组织，以2000美元的价格办理有效期为一年的居留证。

9月16日，该律师收到500美元定金后，随即被执法部门拘留。关于其利用影响力影响公职人员决策以索取非法利益的指控，起诉书已提交法院。

被告可能面临最高8年有期徒刑及没收财产的处罚。同时，在法庭证明其有罪之前，他仍被视为无罪。

来源：哈尔科夫州检察院。

2026年11月19日，最高司法委员会因奥德萨州某区法院院长被追究刑事责任，决定暂时将其停职。 该决定是应专门反腐败检察院负责人的申请作出的。

在文尼察州沙尔戈罗德市，执法人员查获了一名驾校校长和内务部地区服务中心的一名管理员，两人因帮助考生通过驾驶实操考试而收受15,000格里夫纳的不当利益。

2026年11月19日星期四，最高反腐败法院批准了关于卢茨克市住宅小区建设项目行贿案的认罪协议。 前市议会议员尼古拉·费迪克被认定有罪，并被判处八年有期徒刑，但获准暂缓执行刑期，并设有三年考察期。此外，还将没收其50万格里夫纳。



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