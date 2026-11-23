Завершить строительство трассы Н-31 «Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка» планируют за счет целевого финансирования международных партнеров. Открыть движение по одной проезжей части, то есть по двум полосам, могут уже в следующем году.

По словам народного депутата Игоря Молотка, для завершения магистрали осталось достроить участок от канала «Днепр — Донбасс» до границы областей, который соединит уже готовые участки дороги. Работы начались в 2021 году и возобновились летом 2026-го.

В настоящее время значительная часть строительства выполнена. Агентство восстановления объявило тендер на завершение работ с учетом обновленных строительных норм, цен и технических решений. Почти половина стоимости контракта приходится на работы, которые планируется выполнить уже после окончания войны.

Новая трасса должна улучшить транспортное сообщение с Днепром, Запорожьем и Донецкой областью. Сейчас транспорт движется по старой дороге, которая почти 40 лет не подвергалась капитальному ремонту и не рассчитана на современные нагрузки. Новая магистраль будет проходить в обход жилой застройки и должна улучшить логистику, гражданские перевозки и доставку грузов.

Источник: Игорь Молоток.

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