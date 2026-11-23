计划利用国际合作伙伴的专项资金，完成H-31公路“第聂伯—察里恰卡—科贝利亚基—雷谢蒂利夫卡”段的建设。明年即可开通其中一条车道（即双车道）通车。

据议员伊戈尔·莫洛特卡称，要完成这条干线的建设，只需再修完从“第聂伯—顿巴斯”运河到省界的一段路，该路段将连接已建成的路段。 工程于2021年启动，并于2026年夏季恢复施工。

目前，工程的大部分已完工。重建署已根据最新的建筑规范、价格和技术方案，就工程收尾工作发布了招标公告。合同总价中近一半的费用将用于计划在战争结束后进行的工程。

新公路将改善与第聂伯、扎波罗热及顿涅茨克州的交通连接。目前，车辆仍行驶在旧路上，该路段近40年未进行过大修，且无法承受现代交通负荷。 新干线将绕过居民区，有望改善物流、民用运输及货物配送。

来源：伊戈尔·莫洛托克。

乌克兰内阁已向各地区拨款逾35亿格里夫纳用于地方道路维修。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向内阁和地方政府下达了明确任务——必须在6月底前迅速解决基辅州和切尔尼戈夫州地方道路维修中的主要问题。

基辅市在支付两个区道路坑洞修补费用时，发现预算损失近420万格里夫纳。据调查显示，支付工程款时使用的车辆当时实际位于切尔尼戈夫。

关注我们在