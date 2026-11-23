Zakończenie budowy drogi H-31 „Dniepr – Caryczanka – Kobelaki – Reshetylivka” planuje się dzięki celowemu finansowaniu ze strony partnerów międzynarodowych. Otwarcie ruchu na jednym pasie jezdnym, czyli z dwoma pasami ruchu, może nastąpić już w przyszłym roku.

Według posła Igora Molotka, do ukończenia tej magistrali pozostało wybudowanie odcinka od kanału „Dniepr – Donbas” do granicy obwodów, który połączy już gotowe odcinki drogi. Prace rozpoczęto w 2021 roku i wznowiono latem 2026 roku.

Obecnie znaczna część budowy została już wykonana. Agencja Odbudowy ogłosiła przetarg na zakończenie prac z uwzględnieniem zaktualizowanych norm budowlanych, cen i rozwiązań technicznych. Prawie połowa wartości kontraktu przypada na prace, które planuje się wykonać dopiero po zakończeniu wojny.

Nowa trasa ma poprawić połączenia z Dnieprem, Zaporożem i obwodem donieckim. Obecnie transport porusza się po starej drodze, która od prawie 40 lat nie była poddawana gruntownemu remontowi i nie jest przystosowana do współczesnych obciążeń. Nowa magistrala będzie przebiegać z omijaniem zabudowy mieszkaniowej i ma usprawnić logistykę, transport pasażerski oraz dostawy towarów.

Źródło: Ihor Molotok.

Rada Ministrów przeznaczyła regionom ponad 3,5 mld hrywien na remont dróg lokalnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił przed Radą Ministrów i władzami lokalnymi jasne zadanie — szybkie rozwiązanie głównych problemów związanych z remontem dróg lokalnych w obwodach kijowskim i czernihowskim do końca czerwca.

W Kijowie wykryto straty budżetowe w wysokości prawie 4,2 mln hrywien podczas rozliczania napraw dziur w drogach w dwóch dzielnicach. Według ustaleń śledztwa prace były rozliczane przy użyciu maszyn, które w tym czasie znajdowały się w Czernihowie.

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