Ukraińcy, którzy chcą skorzystać z programu „Badania przesiewowe 40+” w 2026 roku, muszą zdążyć przed upływem dwóch ważnych terminów w grudniu. Wniosek o przyznanie środków można złożyć do 15 grudnia włącznie, a badanie lekarskie należy przejść i opłacić najpóźniej do 19 grudnia.

Kiedy należy złożyć wniosek

Ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie środków jest 15 grudnia. Następnie należy poczekać na ich zaksięgowanie, dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem wniosku.

Jednocześnie otrzymanych środków nie będzie można wykorzystać w zwykłym dwumiesięcznym terminie, jeśli wykracza on poza ustalony grudniowy termin.

Na przykład, jeśli pieniądze wpłyną 10 grudnia, badanie należy przejść i za nie zapłacić najpóźniej do 19 grudnia włącznie.

Jeśli natomiast indywidualny dwumiesięczny termin wykorzystania środków upływa wcześniej, należy zdążyć przed tą datą.

Co stanie się z niewykorzystanymi środkami

Banki automatycznie zwrócą niewykorzystane środki do budżetu państwa nie później niż 20 grudnia. Nie trzeba składać w tym celu oddzielnego wniosku.

Nie ma możliwości przeniesienia pozostałej kwoty na następny rok. Jednak osoby, które nie zdążą przejść badań w 2026 roku, będą mogły ponownie złożyć wniosek w 2027 roku.

Program „Badania przesiewowe 40+” obejmuje badania mające na celu wczesne wykrywanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz problemów ze zdrowiem psychicznym.

Informację tę podano w oparciu o komunikat Ministerstwa Zdrowia opublikowany na Facebooku.