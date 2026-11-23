Ukraińczykom wyznaczono terminy zgłoszeń do udziału w programie „Badania przesiewowe 40+”
Ukraińcy, którzy chcą skorzystać z programu „Badania przesiewowe 40+” w 2026 roku, muszą zdążyć przed upływem dwóch ważnych terminów w grudniu. Wniosek o przyznanie środków można złożyć do 15 grudnia włącznie, a badanie lekarskie należy przejść i opłacić najpóźniej do 19 grudnia.
Kiedy należy złożyć wniosek
Ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie środków jest 15 grudnia. Następnie należy poczekać na ich zaksięgowanie, dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem wniosku.
Jednocześnie otrzymanych środków nie będzie można wykorzystać w zwykłym dwumiesięcznym terminie, jeśli wykracza on poza ustalony grudniowy termin.
Na przykład, jeśli pieniądze wpłyną 10 grudnia, badanie należy przejść i za nie zapłacić najpóźniej do 19 grudnia włącznie.
Jeśli natomiast indywidualny dwumiesięczny termin wykorzystania środków upływa wcześniej, należy zdążyć przed tą datą.
Co stanie się z niewykorzystanymi środkami
Banki automatycznie zwrócą niewykorzystane środki do budżetu państwa nie później niż 20 grudnia. Nie trzeba składać w tym celu oddzielnego wniosku.
Nie ma możliwości przeniesienia pozostałej kwoty na następny rok. Jednak osoby, które nie zdążą przejść badań w 2026 roku, będą mogły ponownie złożyć wniosek w 2027 roku.
Program „Badania przesiewowe 40+” obejmuje badania mające na celu wczesne wykrywanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz problemów ze zdrowiem psychicznym.
Informację tę podano w oparciu o komunikat Ministerstwa Zdrowia opublikowany na Facebooku.
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