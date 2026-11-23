23 listopada izba apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego postanowiła przekazać pod zarząd Agencji ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) 150 mln hrywien kaucji, którą wpłacono w imieniu byłego ministra energii Germana Haluszenki.

„Dzisiaj kolegium sędziów Izby Apelacyjnej Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego uwzględniło wniosek prokuratora i przekazało do zarządzania przez ARMA kaucję w wysokości 150 mln hrywien, wpłaconą za byłego ministra energii, który jest podejrzanym w sprawie prowadzonej przez NABU”– powiedziała.

Zgodnie z decyzją Izby Apelacyjnej Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego środki te pozostaną pod zarządem ARMA do czasu wydania wyroku w sprawie byłego ministra.

Wcześniej prokurator SAPW Witalij Rybalkin zwrócił uwagę, że środki wpłacone w imieniu Galuszenki stanowią obecnie dowód rzeczowy w sprawie dotyczącej operacji „Forest Gump”.

Poinformowała o tym w komentarzu dla agencji Ukrinform szefowa biura prasowego AP VAKS Kateryna Didenko.

Przypomnijmy, że były minister Galuszenko zabronił ujawniania warunków swojego pobytu w areszcie śledczym.

Galuszenko przejął kontrolę nad sektorem energetycznym Ukrainy.

Ponadto były minister Galuszenko złożył oświadczenie majątkowe za rok 2025, w którym uwzględnił „tajną” posiadłość oraz dochody.

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