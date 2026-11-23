Pod kierownictwem prokuratorów z prokuratury obwodowej w Żytomierzu kierownikowi jednego z zakładów karnych w regionie postawiono zarzut zaniedbania służbowego w związku z bezpodstawnym przyznaniem podwładnemu premii w wysokości ponad 181 tysięcy hrywien.

W toku śledztwa ustalono, że dyrektor zakładu, jako dysponent środków budżetowych, wiedział, że 12 maja 2023 r. jego zastępcy postawiono zarzut popełnienia przestępstwa.

Mimo to od czerwca do grudnia 2023 r. dyrektor zakładu karnego nadal podpisywał rozkazy dotyczące wypłaty temu pracownikowi premii motywacyjnych, w wyniku czego z budżetu bezpodstawnie przekazano ponad 181 tysięcy hrywien. Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy terytorialnego oddziału Państwowego Biura Śledczego w Chmielnickim, stacjonującego w Żytomierzu, przy wsparciu operacyjnym Państwowego Biura Śledczego.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Żytomierzu.

Policjanci zdemaskowali 61-letnią mieszkankę Lwowa, która już wcześniej była pociągnięta do odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Kobieta, posługując się fałszywymi nazwiskami, wysyłała do zakładu karnego paczki z ubraniami i produktami spożywczymi, w których ukrywała konopie indyjskie.

26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody o przyznaniu się do winy zawartej z prokuratorem.

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