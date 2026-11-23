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За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури керівнику однієї з виправних колоній регіону повідомили про підозру у службовій недбалості через безпідставне преміювання підлеглого на понад 181 тисячу гривень.

Слідство встановило, що начальник установи як розпорядник бюджетних коштів знав про те, що 12 травня 2023 року його помічнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Попри це, з червня по грудень 2023 року керівник колонії продовжував підписувати накази про виплату цьому працівникові заохочувальних виплат, унаслідок чого з бюджету безпідставно перерахували понад 181 тисячу гривень. Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому з дислокацією у Житомирі за оперативного супроводу ДБР.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура.

Поліцейські викрили 61-річну львів’янку, яка раніше вже притягувалася до відповідальності за наркозлочини. Жінка, називаючись чужими іменами, надсилала до виправного закладу посилки з одягом та продуктами, у яких ховала канабіс.

26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.

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