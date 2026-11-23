0:00 / 0:00

Поліцейські викрили 61-річну львів’янку, яка раніше вже притягувалася до відповідальності за наркозлочини.

Жінка, називаючись чужими іменами, надсилала до виправного закладу посилки з одягом та продуктами, у яких ховала канабіс.

За даними слідства, такі відправлення вона здійснила у грудні 2025 року та квітні 2026 року. Загалом у них виявили понад 40 грамів наркотичного засобу.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Львівської області.



У Києві судитимуть 33-річну жінку, яка ховала наркотики серед одягу

У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики .

26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.

Читай нас у