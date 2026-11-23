Полицейские разоблачили 61-летнюю жительницу Львова, которая ранее уже привлекалась к ответственности за наркопреступления.

Женщина, представляясь чужими именами, отправляла в исправительное учреждение посылки с одеждой и продуктами, в которых прятала каннабис.

По данным следствия, такие отправления она осуществила в декабре 2025 года и апреле 2026 года. Всего в них обнаружили более 40 граммов наркотического средства.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Женщине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Полиция Львовской области.



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