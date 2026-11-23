Олимпийская чемпионка Оксана Баюл возмутилась, когда днепровскую школу фигурного катания в сети назвали гордостью Советского Союза.

Спортсменка подчеркнула, что каждый фигурист — это индивидуальность, а своими достижениями она гордится сама.

Баюл заявила, что не хочет жить прошлым, и вспомнила о людях, связанных с советскими спецслужбами, которые, по её словам, пытались влиять на её спортивную карьеру.

Фигуристка также рассказала, что никогда не была на стороне России. В 1990-х она общалась и тренировалась в американской среде, а в 2006 году посетила шоу Ильи Авербуха, после чего решила больше не выступать в России, хотя и получала предложения.

Баюл убеждена, что если бы СССР не распался, она вряд ли стала бы олимпийской чемпионкой. По её словам, советская система фигурного катания работала преимущественно на Москву, а российские тренеры забирали перспективных детей из Днепра в свои группы. Мать спортсменки не отпустила её в Россию, за что Оксана до сих пор ей благодарна.

Источник: Instagram Оксаны Баюл.

Бывший муж украинской фигуристки Оксаны Баюл, Карло Фарина, получил единоличную опеку над их 11-летней дочерью Софией в ходе длительного бракоразводного процесса. Бывшие супруги также договорились разделить инвестиционный счет на сумму 108 тысяч долларов.

Фигуристка Оксана Баюл, принесшая Украине первую за время независимости медаль на Олимпийских играх, отказалась от украинского гражданства. Причин своего поступка спортсменка не объяснила.

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