Отзывы сотрудников о работодателе помогают узнать то, о чём обычно не пишут в вакансиях: задерживают ли зарплату, сколько длятся смены, как начальство общается с персоналом. Но один восторженный комментарий ещё не доказывает, что фирма хорошая. Как и резкая жалоба не означает, что там невозможно работать. У людей бывают разные ожидания и причины увольнения. Разобраться помогут десять деталей, которые стоит искать в откликах бывших и нынешних работников.

На что обращать внимание при изучении отзывов о работодателе

1. Дата публикации отзыва и период работы сотрудника

В отзыве пишут, что зарплату постоянно задерживали. Но опубликован он пять лет назад. С тех пор в компании могло поменяться руководство, а вместе с ним и порядок выплат. Поэтому стоит посмотреть, что о работодателе пишут сейчас, и сравнить с прежними жалобами.

Ещё один момент – когда именно человек там работал. Бывает, сотрудник увольняется, а отзыв оставляет только через несколько лет. Если реальные отзывы сотрудников за последние месяцы рассказывают уже о других условиях, попробуйте выяснить, что изменилось. Хотя и отсутствие новых жалоб не означает, что проблем больше нет.

2. Указание должности и места работы

Фраза «отличная компания, всем советую» мало говорит о работе. Полезнее, когда автор указывает должность, город и предприятие. Например, отзыв сварщика из Кракова даст соискателю больше информации, чем общая похвала фирме.

Особенно это касается компаний с филиалами в разных городах. В одном отделении сотрудники довольны графиком, в другом жалуются на руководство. Поэтому отзывы о компании от сотрудников лучше искать по конкретному месту работы и должности.

3. Конкретное описание рабочих обязанностей

Работник склада рассказывает, что помимо сборки заказов ему приходилось разгружать машины. В вакансии об этом не писали. Такие детали помогают понять, чем придётся заниматься на смене.

Полезны сведения о нагрузке, перерывах, оборудовании и отношениях с начальством. Их можно сравнить с обещаниями в объявлении. Но даже подробный рассказ бывает недостоверным. Если хотите разобраться, как проверить отзывы о работодателе, поищите подтверждение на других площадках.

4. Информация о зарплате и своевременности выплат

«Платят хорошо» – а сколько именно? Из такого отзыва ничего не понятно. Другое дело, когда человек указывает почасовую ставку, сколько часов отработал и какую сумму получил на карту. Заодно можно узнать, были ли задержки и насколько долгие.

С премиями и штрафами тоже хватает нюансов. Например, обещали одну сумму, а после вычета за жильё вышло заметно меньше. При работе за границей важно понимать, указана зарплата до налогов или уже на руки. Если жалобы на недоплаты повторяются, попросите работодателя объяснить расчёт. Даже достоверные отзывы о работодателе лучше сравнить с условиями договора.

5. Описание рабочего графика и переработок

В объявлении пишут о пятидневке по восемь часов. А работники рассказывают, что задерживаются допоздна и выходят по субботам. Лучше узнать об этом до подписания договора.

В отзывах бывает информация о сменах, перерывах и доплатах за лишние часы. Одно дело – подработать по желанию, совсем другое – регулярно оставаться бесплатно. Читая про условия труда и отзывы сотрудников, выясните, насколько стабилен график. Особенно если дома дети или приходится ездить из другого города.

6. Условия проживания и дополнительные расходы

В вакансии указано жильё от работодателя. А потом оказывается, что в комнате шесть человек, да ещё и за коммуналку нужно платить. Кто-то жалуется на холод, кто-то – на долгую дорогу до работы или вычеты из зарплаты.

Поэтому отзывы о работе за границей читайте не только ради информации о зарплате. Сколько стоит комната, с кем придётся жить, далеко ли предприятие? Хорошо, если есть фотографии самого жилья. И заранее выясните, можно ли отказаться от предложенной комнаты и найти квартиру самому.

7. Информация об оформлении и трудовом договоре

Один работник пишет, что получил договор уже после первой смены. Другой обнаружил в документах совсем не ту должность, на которую устраивался. За границей с такими вещами лучше разобраться ещё до выезда.

Но проверка работодателя перед трудоустройством – это не только отзывы. Найдите полное название фирмы, её регистрационный номер, выясните, с кем будете заключать договор. Данные проверьте в государственном реестре. Даже если у других работников проблем с документами не было, это ещё не гарантия.

8. Баланс положительных и отрицательных моментов

«Коллектив хороший, деньги вовремя, только до работы добирался полтора часа». От такого отзыва пользы больше, чем от пяти звёзд без объяснений. Человек вроде бы доволен, но упоминает и то, что ему мешало. Для кого-то долгая дорога вообще станет причиной отказаться от вакансии.

Не стоит ожидать, что положительные и отрицательные отзывы о работодателе будут делиться поровну. Возможно, людям действительно нравится там работать. И если жалоб мало, это ещё не повод подозревать обман. Главное, чтобы авторы объясняли, чем именно довольны или недовольны.

9. Повторяющиеся формулировки и подозрительная активность

Десять восторженных отзывов за день, написанных похожими словами, вызывают вопросы. Особенно если авторы хвалят «лучшие условия», но ничего не говорят о должности и самой работе.

Однако фейковые отзывы о работодателе не всегда легко распознать. Сотрудники могли написать их по просьбе руководства. Насторожить должны одинаковые фразы, отсутствие деталей и резкий рост числа публикаций. Посмотрите, что писали о компании раньше, а не только за последнюю неделю.

10. Совпадение информации с отзывами на других площадках

На сайте компании могут быть одни благодарности, а на форумах – жалобы на задержки зарплаты. Бывает и наоборот: недовольство нескольких работников больше нигде не подтверждается.

Если не знаете, где читать отзывы о работодателях, загляните на независимые сайты, форумы и в профессиональные сообщества. Сравните сведения о зарплате, графике, жилье и месте работы. Проверьте также регистрацию фирмы и её сайт. Если разные люди сообщают похожие подробности, такой информации можно доверять больше.

Как использовать отзывы при выборе работодателя: рекомендации Layboard

У фирмы сотни хороших оценок, а в объявлении обещают приличную зарплату. На первый взгляд всё нормально. Но сколько денег останется после вычетов за жильё? Придётся ли выходить по субботам? Такие вещи из рейтинга не узнаешь. На Layboard.com можно посмотреть вакансии за границей и сравнить предложения. А вот условия конкретной работы лучше обсудить с нанимателем до поездки. Попросите прислать договор, проверьте регистрацию фирмы. Переписку тоже сохраните – пригодится, если обещания вдруг начнут меняться.

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