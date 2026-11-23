Mistrzyni olimpijska Oksana Bajul wyraziła oburzenie, gdy szkoła łyżwiarstwa figurowego w Dnieprze została w sieci określona jako duma Związku Radzieckiego.

Sportowiec podkreśliła, że każdy łyżwiarz to indywidualna osobowość, a ona sama jest dumna ze swoich osiągnięć.

Bajul oświadczyła, że nie chce żyć przeszłością i wspomniała o osobach powiązanych z radzieckimi służbami specjalnymi, które – jak twierdzi – próbowały wpływać na jej karierę sportową.

Łyżwiarka opowiedziała również, że nigdy nie była po stronie Rosji. W latach 90. utrzymywała kontakty i trenowała w środowisku amerykańskim, a w 2006 roku wzięła udział w programie Ilji Averbucha, po czym postanowiła nie występować już w Rosji, mimo że otrzymywała propozycje.

Bajul jest przekonana, że gdyby ZSRR się nie rozpadł, raczej nie zostałaby mistrzynią olimpijską. Według niej radziecki system łyżwiarstwa figurowego działał głównie na rzecz Moskwy, a rosyjscy trenerzy zabierali obiecujące dzieci z Dniepru do swoich grup. Matka zawodniczki nie pozwoliła jej wyjechać do Rosji, za co Oksana do dziś jest jej wdzięczna.

Źródło: Instagram Oksany Bajul.

Były mąż ukraińskiej łyżwiarki figurowej Oksany Bajul, Carlo Farina, uzyskał wyłączną opiekę nad ich 11-letnią córką Sofią w trakcie długotrwałego postępowania rozwodowego. Byli małżonkowie uzgodnili również podział rachunku inwestycyjnego o wartości 108 tysięcy dolarów.

Łyżwiarka figurowa Oksana Bajul, która przyniosła Ukrainie pierwszy od czasu uzyskania niepodległości medal na igrzyskach olimpijskich, zrzekła się obywatelstwa ukraińskiego. Sportowiec nie wyjaśniła powodów swojej decyzji.

Czytaj nas na