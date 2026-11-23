Mistrzyni olimpijska Oksana Bajul ostro wypowiedziała się na temat ZSRR
Mistrzyni olimpijska Oksana Bajul wyraziła oburzenie, gdy szkoła łyżwiarstwa figurowego w Dnieprze została w sieci określona jako duma Związku Radzieckiego.
Sportowiec podkreśliła, że każdy łyżwiarz to indywidualna osobowość, a ona sama jest dumna ze swoich osiągnięć.
Bajul oświadczyła, że nie chce żyć przeszłością i wspomniała o osobach powiązanych z radzieckimi służbami specjalnymi, które – jak twierdzi – próbowały wpływać na jej karierę sportową.
Łyżwiarka opowiedziała również, że nigdy nie była po stronie Rosji. W latach 90. utrzymywała kontakty i trenowała w środowisku amerykańskim, a w 2006 roku wzięła udział w programie Ilji Averbucha, po czym postanowiła nie występować już w Rosji, mimo że otrzymywała propozycje.
Bajul jest przekonana, że gdyby ZSRR się nie rozpadł, raczej nie zostałaby mistrzynią olimpijską. Według niej radziecki system łyżwiarstwa figurowego działał głównie na rzecz Moskwy, a rosyjscy trenerzy zabierali obiecujące dzieci z Dniepru do swoich grup. Matka zawodniczki nie pozwoliła jej wyjechać do Rosji, za co Oksana do dziś jest jej wdzięczna.
Źródło: Instagram Oksany Bajul.
Były mąż ukraińskiej łyżwiarki figurowej Oksany Bajul, Carlo Farina, uzyskał wyłączną opiekę nad ich 11-letnią córką Sofią w trakcie długotrwałego postępowania rozwodowego. Byli małżonkowie uzgodnili również podział rachunku inwestycyjnego o wartości 108 tysięcy dolarów.
Łyżwiarka figurowa Oksana Bajul, która przyniosła Ukrainie pierwszy od czasu uzyskania niepodległości medal na igrzyskach olimpijskich, zrzekła się obywatelstwa ukraińskiego. Sportowiec nie wyjaśniła powodów swojej decyzji.